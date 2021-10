Uomini e Donne, Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta: lei dice di sì (Di martedì 12 ottobre 2021) Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta Nonostante siamo nei primi di ottobre nello studio 6 del centro Elios di Roma sono scesi i primi petali rossi della stagione. Infatti, stando alle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si sono tenute nel pomeriggio di domenica 10 ottobre, clamorosamente il tronista Matteo Fioravanti ha L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 12 ottobre 2021)hala suaNonostante siamo nei primi di ottobre nello studio 6 del centro Elios di Roma sono scesi i primi petali rossi della stagione. Infatti, stando alle anticipazioni della registrazione diche si sono tenute nel pomeriggio di domenica 10 ottobre, clamorosamente il tronistaha L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - patriziadegioia : RT @sandrogozi: @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazio centra… - Duchessaclaris1 : RT @wilceres: A me della #Cgil fraga meno di zero. Come tutti i sindacati che non frega nulla se non della tesserina e pensioni d'oro. M… -