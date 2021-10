Tutto su Martina e Davide, sposi a Matrimonio a prima vista (Di martedì 12 ottobre 2021) Martina, 30enne di Gallarate, e Davide, 31enne che viene da Lugo, formano una delle tre coppie della quarta edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Il programma, in onda su Real Time il 12 ottobre 2021, vede sei protagonisti diventare moglie e marito senza mai essersi praticamente conosciuti. Un vero e proprio esperimento sociale dove un team di esperti composto da Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e la new entry Andrea Favaretto, life coach è chiamato a formare delle coppie solo sulla base di test attitudinali e compatibilità. Vi raccomandiamo... Riparte Matrimonio a prima vista: ecco le cose da sapere sul programma I due, prima di pronunciare il ... Leggi su diredonna (Di martedì 12 ottobre 2021), 30enne di Gallarate, e, 31enne che viene da Lugo, formano una delle tre coppie della quarta edizione diItalia. Il programma, in onda su Real Time il 12 ottobre 2021, vede sei protagonisti diventare moglie e marito senza mai essersi praticamente conosciuti. Un vero e proprio esperimento sociale dove un team di esperti composto da Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e la new entry Andrea Favaretto, life coach è chiamato a formare delle coppie solo sulla base di test attitudinali e compatibilità. Vi raccomandiamo... Riparte: ecco le cose da sapere sul programma I due,di pronunciare il ...

