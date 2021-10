Superman fa coming out: nei fumetti Dc, sarà bisessuale (Di martedì 12 ottobre 2021) Come Robin, storico assistente di Batman, così Superman. La Dc Comics, che nei propri fumetti ha introdotto da tempo la figura di Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane, ha deciso di annunciare la bisessualità del proprio personaggio. Jon Kent, che tra le vignette ha rimpiazzato il padre, scoprirà di avere un interesse romantico per un reporter, Joy Nakamura. L’epifania, di cui Dc Comics ha dato conto lunedì, nel giorno scelto come celebrativo di ogni coming out, verrà ufficializzata il 9 novembre, con l’uscita di Superman: Son of Kalel 5. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 ottobre 2021) Come Robin, storico assistente di Batman, così Superman. La Dc Comics, che nei propri fumetti ha introdotto da tempo la figura di Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane, ha deciso di annunciare la bisessualità del proprio personaggio. Jon Kent, che tra le vignette ha rimpiazzato il padre, scoprirà di avere un interesse romantico per un reporter, Joy Nakamura. L’epifania, di cui Dc Comics ha dato conto lunedì, nel giorno scelto come celebrativo di ogni coming out, verrà ufficializzata il 9 novembre, con l’uscita di Superman: Son of Kalel 5.

Alexys_Tenshi : RT @RobMcQuack: Si stanno tutti lamentando del coming out di #Superman sostenendo che sin dall'alba dei tempi stesse con Lois Lane. Tutto m… - Mutabile27 : RT @RobMcQuack: Si stanno tutti lamentando del coming out di #Superman sostenendo che sin dall'alba dei tempi stesse con Lois Lane. Tutto m… - KappaFerruccio : RT @RobMcQuack: Si stanno tutti lamentando del coming out di #Superman sostenendo che sin dall'alba dei tempi stesse con Lois Lane. Tutto m… - RobMcQuack : Si stanno tutti lamentando del coming out di #Superman sostenendo che sin dall'alba dei tempi stesse con Lois Lane.… - DKey_98 : Ieri era il coming out day e tutti a dire: 'Non dovete avere paura di dire chi siete'. Oggi hanno scoperto che Supe… -

Ultime Notizie dalla rete : Superman coming Bisex ed ecologista: il nuovo Superman è un paladino del conformismo ... venendo trasformato dagli autori in una sorta di Greta Thunberg a fumetti, il figlio di Superman ... Il coming out di Jon Kent non è in ogni caso un avvenimento isolato in un momento storico in cui ...

Superman diventa bisex e si innamora di un giornalista ...il Coming out day anche per che il 9 novembre rivelerà un amore . Quel giorno infatti i lettori apprenderanno che il supereroe è bisessuale. Dove? Quando? Nel prossimo numero della DC Comics Superman:...

DC's Superman Comes Out as Bisexual - afnews.info AFNews Superman è bisessuale, la reazione dei fan: “Importanti progressi” L'attuale Superman, John Kent, è bisessuale. Lo ha rivelato la DC Comics e i fan dell'eroe simbolo appoggiano la sua scelta.

Superman fa coming out: nei fumetti Dc, sarà bisessuale Come Robin, storico assistente di Batman, così il figlio di Clark Kent e Lois Lane. La casa fumettistica ha annunciato che il suo nuovo supereroe sarà attratto da un uomo, un reporter, come tradizione ...

... venendo trasformato dagli autori in una sorta di Greta Thunberg a fumetti, il figlio di... Ilout di Jon Kent non è in ogni caso un avvenimento isolato in un momento storico in cui ......ilout day anche per che il 9 novembre rivelerà un amore . Quel giorno infatti i lettori apprenderanno che il supereroe è bisessuale. Dove? Quando? Nel prossimo numero della DC Comics:...L'attuale Superman, John Kent, è bisessuale. Lo ha rivelato la DC Comics e i fan dell'eroe simbolo appoggiano la sua scelta.Come Robin, storico assistente di Batman, così il figlio di Clark Kent e Lois Lane. La casa fumettistica ha annunciato che il suo nuovo supereroe sarà attratto da un uomo, un reporter, come tradizione ...