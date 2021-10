Smartphone, l’uso smodato aumenta il rischio di miopia nei giovani (Di martedì 12 ottobre 2021) Gli Smartphone hanno cambiato la nostra esperienza di vita quotidiana, consentendoci di interagire con persone vicine e lontane, lavorare ovunque ci si trovi e fruire di una serie di servizi che altrimenti che avrebbe costretto al PC. La tecnologia è nostra amica, a patto che venga utilizzata con senso logico e piena consapevolezza dei possibili rischio cui si può andare incontro. Bisogna stare attenti a non esagerare, anche perché un impiego smodato dello Smartphone può comportare danni anche gravi alla nostra salute. Un nuovo studio condotto dalla rivista ‘The Lancet Digital Health‘ ha evidenziato come il tempo trascorso dagli utenti davanti agli schermi può comportare il sopraggiungere o il peggioramento della miopia. Gli esperti provenienti da Singapore, Australia, Cina e Regno Unito hanno ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Glihanno cambiato la nostra esperienza di vita quotidiana, consentendoci di interagire con persone vicine e lontane, lavorare ovunque ci si trovi e fruire di una serie di servizi che altrimenti che avrebbe costretto al PC. La tecnologia è nostra amica, a patto che venga utilizzata con senso logico e piena consapevolezza dei possibilicui si può andare incontro. Bisogna stare attenti a non esagerare, anche perché un impiegodellopuò comportare danni anche gravi alla nostra salute. Un nuovo studio condotto dalla rivista ‘The Lancet Digital Health‘ ha evidenziato come il tempo trascorso dagli utenti davanti agli schermi può comportare il sopraggiungere o il peggioramento della. Gli esperti provenienti da Singapore, Australia, Cina e Regno Unito hanno ...

Advertising

Lopinionista : Prevenire l’uso spericolato degli smartphone nei figli: intervista ad Adelia Lucattini - robertosantori : RT @challengentwrk: #ChallengeNetworkPress L'innovazione digitale al centro del processo di trasformazione. #Upskilling e #Reskilling sono… - Alberto63Al : RT @Biospyche: COME PREVENIRE L’USO SPERICOLATO DEGLI SMARTPHONE NEI FIGLI Intervista a ADELIA LUCATTINI Di MARIALUISA ROSCINO Su CORPO… - lucio22673283 : RT @Biospyche: COME PREVENIRE L’USO SPERICOLATO DEGLI SMARTPHONE NEI FIGLI Intervista a ADELIA LUCATTINI Di MARIALUISA ROSCINO Su CORPO… - VentagliP : RT @Biospyche: COME PREVENIRE L’USO SPERICOLATO DEGLI SMARTPHONE NEI FIGLI Intervista a ADELIA LUCATTINI Di MARIALUISA ROSCINO Su CORPO… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone l’uso Smartphone, l’uso smodato aumenta il rischio di miopia nei giovani OptiMagazine