Russia, 973 morti in un giorno, massimo da inizio pandemia (Di martedì 12 ottobre 2021) In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 973 decessi provocati dal Covid - 19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta la Tass citando il centro operativo nazionale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Innelle ultime 24 ore sono stati registrati 973 decessi provocati dal Covid - 19, ilin undall'dell'epidemia: lo riporta la Tass citando il centro operativo nazionale ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 973 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dal… - TgLa7 : #Russia, 973 morti in un giorno, massimo da inizio pandemia - peppe844 : RT @Agenzia_Ansa: In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 973 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'iniz… - messamau : Lo sputnik non ha funzionato ma non solo, #Salvini lo sa? - zazoomblog : Covid 973 morti in 24 ore in Russia. Il governo: “Imprese dovranno vaccinare almeno l’80% dei dipendenti” - #Covid… -