Quando Anpi e Forza Nuova manifestavano insieme

(Di martedì 12 ottobre 2021) Visto che c’è chi rivanga l’alleanza passata tra Roberto Fiore e il centrodestra, occorre allora fare anche un altro sforzo di memoria. C’è stato infatti un tempo in cuipoteva scendere in piazza, senza provocare irritazioni, ancheall’. E non parliamo mica del giurassico, solo del novembre del 2016. Politicamente un’Era fa, ma non così lontano nel tempo quanto potrebbe sembrare. Perché se la formazione di Roberto Fiore e Giuliano Castellino è considerata pericolosa per la democrazia, com’è possibile che i partigiani abbiano accettato anche solo una volta di mescolare le loro insegne con quelle dei fascisti? L’occasione erano le proteste contro la riforma della Costituzione sponsorizzata dal Pd dell’allora segretario Matteo Renzi. A Latina il presidente dell’Associazioni Partigiani cittadina ...