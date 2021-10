Pallone d’oro, Lewandowski: «I miei risultati parlano per me…» (Di martedì 12 ottobre 2021) L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha parlato della possibilità di vincere il prossimo Pallone d’oro Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha un conto in sospeso con il Pallone d’oro dato che lo scorso anno non è stato assegnato e in cima alla lista dei favoriti c’era proprio lui. Ora il polacco, in una intervista a Marca, ha parlato della possibilità di conquistare il premio in questa stagione. «Tutti hanno visto quello che ho fatto e quello che continuo a fare. Se posso ancora vincere il Pallone d’oro? I miei risultati possono rispondere a questa domanda, perché gli ultimi due anni sono stati un grande traguardo non solo per me, ma per qualsiasi calciatore nella storia del calcio. Ho la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) L’attaccante del Bayern Monaco Robertha parlato della possibilità di vincere il prossimoRobert, attaccante del Bayern Monaco, ha un conto in sospeso con ildato che lo scorso anno non è stato assegnato e in cima alla lista dei favoriti c’era proprio lui. Ora il polacco, in una intervista a Marca, ha parlato della possibilità di conquistare il premio in questa stagione. «Tutti hanno visto quello che ho fatto e quello che continuo a fare. Se posso ancora vincere il? Ipossono rispondere a questa domanda, perché gli ultimi due anni sono stati un grande traguardo non solo per me, ma per qualsiasi calciatore nella storia del calcio. Ho la ...

