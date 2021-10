“Operai picchiati con mazze e bastoni. I poliziotti non sono intervenuti”: la denuncia del sindacato a Prato – VIDEO (Di martedì 12 ottobre 2021) Ha dell’assurdo quanto denunciato dal sindacato Si Cobas, che attraverso alcuni VIDEO pubblicati su Facebook ha mostrato degli Operai pachistani in sciopero mentre vengono aggrediti con mazze e bastoni. Il tutto è accaduto nella tarda serata di ieri, mentre alcuni Operai stavano scioperando davanti alla Dreamland di Prato. Leggi anche -> Riders in sciopero: è guerra contro i colossi del delivery La denuncia arriva dai sindacalisti Luca Toscano e Sarah Caudiero, che hanno raccontato come “mentre eravamo in picchetto con altri lavoratori all’improvviso sono arrivate due macchine da dove sono scese una decina di persone che hanno cominciato a picchiarci con mazze e ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 ottobre 2021) Ha dell’assurdo quantoto dalSi Cobas, che attraverso alcunipubblicati su Facebook ha mostrato deglipachistani in sciopero mentre vengono aggrediti con. Il tutto è accaduto nella tarda serata di ieri, mentre alcunistavano scioperando davanti alla Dreamland di. Leggi anche -> Riders in sciopero: è guerra contro i colossi del delivery Laarriva dai sindacalisti Luca Toscano e Sarah Caudiero, che hanno raccontato come “mentre eravamo in picchetto con altri lavoratori all’improvvisoarrivate due macchine da dovescese una decina di persone che hanno cominciato a picchiarci cone ...

