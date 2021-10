Olimpico a rischio per Italia-Svizzera: due stadi in corsa (Di martedì 12 ottobre 2021) Con la medaglia d’oro dell’Europeo e la medaglia di bronzo della Nations League, la Nazionale Italiana può dunque cominciare a pensare alla sfida contro la Svizzera del 12 novembre, “la partita dell’anno” come viene definita da Mancini, che assume il sapore di un vero e proprio spareggio per l’accesso diretto a Qatar 2022. Il doppio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) Con la medaglia d’oro dell’Europeo e la medaglia di bronzo della Nations League, la Nazionalena può dunque cominciare a pensare alla sfida contro ladel 12 novembre, “la partita dell’anno” come viene definita da Mancini, che assume il sapore di un vero e proprio spareggio per l’accesso diretto a Qatar 2022. Il doppio L'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Olimpico a rischio per Italia-Svizzera: due stadi in testa nella corsa per lo spareggio Mondiale, possibile esclusione d… - CalcioFinanza : Olimpico a rischio per Italia-Svizzera: due stadi in testa nella corsa per lo spareggio Mondiale, possibile esclusi… - infoitsport : “Campo inidoneo”, a rischio l’Olimpico per Italia-Svizzera - infoitsport : “Campo inidoneo”, a rischio l'Olimpico per Italia-Svizzera - siamo_la_Roma : ??? Il terreno dell'#Olimpico inidoneo ?? Oggi la decisione su #ItaliaSvizzera ?? Attenzione alla possibile opposiz… -