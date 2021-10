Milan | un big sarà operato | i tempi di recupero

Leggi su rompipallone

(Di martedì 12 ottobre 2021) Mike Maignan domanial polso per il persistere di una sintomatologia dolorosa. Il portiere titolare del, dopo un parere specialistico,sottoposto ad una artroscopia che verrà eseguita dal Professor Loris Pegoli. A riferire la notizia è Spazio. Maignan,,operazione Stefano Pioli dovrà dunque rinunciare al suo portiere in vista del prossimo impegno di campionato e di quello di Champions League contro il Porto. Si ipotizza per lui uno stop di almeno 10-15 giorni ed il rientro non prima del rientro dalla sosta di Novembre. Al suo posto giocherà tra i pali Tatarusanu. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.