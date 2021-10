Meteo Roma del 12-10-2021 ore 06 | 10

(Di martedì 12 ottobre 2021)bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino locali aperture tra Piemonte Liguria Maggiore nuvolosità sulle restanti regioni con qualche pioggia sullagna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni anche sulla Lombardia In serata ti rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi tragna e Triveneto al centro giornata di pieno maltempo al mattino tempo instabile con piogge e temporali specie sulle regioni adriatiche al pomeriggio ulteriore peggioramento sui medesimi variabilità asciutta tra Toscana e Lazio in serata ancora piogge sparse su Umbria Marche Abruzzo variabilità asciutta altrove al sud Al mattino tempo instabile sulle regioni peninsulari con piogge sparse Ampi spazi di sereno tra Sardegna e Sicilia al pomeriggio insistono ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

...in serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse su tutte le regioni temperature minime e massime in generale carrodanole previsioni del tempo sono a cura del centro...