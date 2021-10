Mattias Nigiotti, chi è il ballerino di Amici 21 soprannominato Matt (Di martedì 12 ottobre 2021) Mattias Nigiotti è un ballerino di hip hop di 18 anni originario di Livorno. A settembre 2021 entra a far parte della scuola di Amici 21, ottenendo un banco di hip-hop dall’insegnante di danza Veronica Peparini. Conosciamo dunque meglio Mattias con una breve biografia e alcune curiosità sulla sua vita privata. Biografia di Mattias Nigiotti Mattias nasce a Livorno nel 2003. Cresce insieme alla famiglia nella sua città natale, dove da giovanissimo inizia a studiare ballo e a esibirsi insieme alla compagnia N.ought Megacrew. A livello professionale cresce nella scuola di ballo Danza Eden presso il quartiere Picchianti, nella zona industriale di Livorno. È qui che “Matt” ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 ottobre 2021)è undi hip hop di 18 anni originario di Livorno. A settembre 2021 entra a far parte della scuola di21, ottenendo un banco di hip-hop dall’insegnante di danza Veronica Peparini. Conosciamo dunque megliocon una breve biografia e alcune curiosità sulla sua vita privata. Biografia dinasce a Livorno nel 2003. Cresce insieme alla famiglia nella sua città natale, dove da giovanissimo inizia a studiare ballo e a esibirsi insieme alla compagnia N.ought Megacrew. A livello professionale cresce nella scuola di ballo Danza Eden presso il quartiere Picchianti, nella zona industriale di Livorno. È qui che “” ...

