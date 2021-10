Love is in the air, trama 12 ottobre: un invito inaspettato (Di martedì 12 ottobre 2021) A Love is in the air, Ceren continuerà a destare preoccupazione in Ferit e nelle sue amiche, come segnala la trama di oggi, martedì 12 ottobre. La giovane avvocatessa continuerà a soffrire terribilmente per i sentimenti che prova per Deniz e per la decisione di Eda di fingere di essere fidanzata con il ragazzo per riavvicinarsi a Serkan provando a farlo ingelosire. Ceren apparirà sconvolta anche dopo una discussione con Ferit che sta cercando in tutti i modi di starle vicino e di riavvicinarsi a lei dopo essersi lasciati. La ragazza ergerà un muro tra loro e non permetterà al suo ex fidanzato di starle accanto. L'unica persona con cui l'avvocatessa riuscirà a sfogarsi sarà Melo che le consiglierà di non rivelare a Eda quello che prova per Deniz. Love is in the air, trama 12 ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 12 ottobre 2021) Ais in the air, Ceren continuerà a destare preoccupazione in Ferit e nelle sue amiche, come segnala ladi oggi, martedì 12. La giovane avvocatessa continuerà a soffrire terribilmente per i sentimenti che prova per Deniz e per la decisione di Eda di fingere di essere fidanzata con il ragazzo per riavvicinarsi a Serkan provando a farlo ingelosire. Ceren apparirà sconvolta anche dopo una discussione con Ferit che sta cercando in tutti i modi di starle vicino e di riavvicinarsi a lei dopo essersi lasciati. La ragazza ergerà un muro tra loro e non permetterà al suo ex fidanzato di starle accanto. L'unica persona con cui l'avvocatessa riuscirà a sfogarsi sarà Melo che le consiglierà di non rivelare a Eda quello che prova per Deniz.is in the air,12 ...

Advertising

MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - share_the_love_ : @icarusfallws abbastanza bene,tu? - OBaseggio : RT @Angelismynam3: Adoro sbocchinare sul balcone ???????? I love suck cock in the balcony ???????? - share_the_love_ : @icarusfallws buongiornoo - apa_airoldi : RT @Angelismynam3: Adoro sbocchinare sul balcone ???????? I love suck cock in the balcony ???????? -