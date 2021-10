Le Iene Show 2021 | anticipazioni | servizi | conduttrice e streaming di oggi | 12 ottobre

(Di martedì 12 ottobre 2021) Le12Stasera, martedì 12, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le, seconda puntata della nuova stagione. Molte le novità, una su tutte la conduzione femminile: a fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band si alterneranno 10 grandi donne per raccontare un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Invitate a essere loro stesse, hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni: Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e ...

tuttotv_info : #LeIene, anticipazioni della puntata di domani > - AnnaMancini81 : Tv Talk Enrico Papi critico su Mediaset: Le Iene copiano Scherzi a Parte? - AnnaMancini81 : La Fazenda, Dayane Mello molestata Le Iene mandano in onda le immagini agghiaccianti - Maglia_DaCalcio : Ibrahimovic show con le Iene: 'Scudetto? Lo vince la squadra dove gioca Zlatan' - Tuttosport… - infoitcultura : Le Iene, Elodie lascia il segno nella prima puntata dello show: dall’iconico smoking al look rosso fuoco, i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Show

...20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST 21.20 VOGLIO ESSERE UN MAGO! Talent 23.20 TI SENTO Talk... SCENA DEL CRIMINE 20.25 NCIS 21.20 LE1.05 FILM - Orrore GRINDHOUSE PLANETTERROR Programmi Tv ......Lenel febbraio di quest'anno. Non esattamente una neofita della tv, ma la figlia d'arte pare proprio che non si voglia fermare qui. Nel futuro di Aurora Ramazzotti ci sono anche i Reality"...Le anticipazioni de Le Iene, hanno al centro Gianluigi Donnarumma che parla dello spiacevole episodio dei fischi ricevuti dalla tifoseria milanista ...Le Iene Show streaming. Scopri i dettagli su orari e dove vedere le puntate del programma in tv, streaming e replica.