(Di martedì 12 ottobre 2021) Dare la possibilità a fan e investitori di entrare nel mercato discografico e in quello dellein modo semplice e sicuro è l'obiettivo che si pone, a spiegare che cos'è e come ...

Advertising

Affaritaliani : La rivoluzione di ANote Music sul sistema royalties musicali -

Ultime Notizie dalla rete : rivoluzione ANote

askanews

... ossia la possibilità per un artista di ridare qualcosa indietro ai fan e farli partecipare al proprio successo futuro."Se volessimo sintetizzare al massimoMusic: ami una canzone, un ...'Se volessimo sintetizzare al massimoMusic: ami una canzone, un repertorio, vai a supportarlo e nel corso del tempo nel fai un guadagno'. A oggi, il totale raccolto supera 1,5 milioni di euro ...Milano, 12 ott. (askanews) - Dare la possibilità a fan e investitori di entrare nel mercato discografico e in quello delle royalties in modo ...