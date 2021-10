Itema per una moda sostenibile | l’ultima invenzione fa risparmiare cotone e acqua

(Di martedì 12 ottobre 2021) Colzate., azienda tra i leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni avanzate per la tessitura, presenta a Denim Première Vision (Milano, Superstudio Più, 13 e 14 ottobre 2021) il dispositivo meccatronico iSAVER® che, unico nel settore, consente ai tessitori di denim difino a 1.000 chili diper telaio all’anno ed evitare lo spreco di circa 20 milioni di litri di. Tecnologia made-in-Italy, iSAVER® è già presente nelle sale di tessitura dei maggiori produttori di denim in Cina, Vietnam, Turchia, Egitto, Italia e Sud America. Il denim è uno dei tessuti più diffusi al mondo, con 3 miliardi e mezzo di capi prodotti ogni anno. La sua lavorazione, che assorbe circa il 35% della produzione mondiale die muove un mercato globale che nel 2020 è arrivato a 21,8 ...

