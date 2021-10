Italia Svezia Under 21 1-1: Prica beffa gli azzurrini, spreconi, al 92? (Di martedì 12 ottobre 2021) All’U-Power Stadium di Monza, il match valido per il gruppo F per le qualificazioni agli Europei Under 21 2023 tra Italia Under 21 e Svezia Under 21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’U-Power Stadium di Monza, Italia Under 21 e Svezia Under 21 si sono affrontate nel match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 in programma nel 2023. Vantaggio azzurro con il primo gol di Lucca, al 42? del primo tempo. Al 92? la beffa, dopo un paio di errori in zona gol degli azzurrini, con il colpo di testa vincente di Prica. Sintesi Italia Svezia Under 21 1-1 7? Occasione Vignato – Cross dalla ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) All’U-Power Stadium di Monza, il match valido per il gruppo F per le qualificazioni agli Europei21 2023 tra21 e21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’U-Power Stadium di Monza,21 e21 si sono affrontate nel match valido per le qualificazioni agli Europei21 in programma nel 2023. Vantaggio azzurro con il primo gol di Lucca, al 42? del primo tempo. Al 92? la, dopo un paio di errori in zona gol degli, con il colpo di testa vincente di. Sintesi21 1-1 7? Occasione Vignato – Cross dalla ...

