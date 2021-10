Italia-Germania: premiati i Comuni di Fivizzano, Bastia umbra, San Michele, Bergamo e Bari (Di martedì 12 ottobre 2021) Berlino, 12 ott. (Adnkronos) - Fivizzano– Steinhagen; Bastia umbra–Höchberg; San Michele di Ganzaria–Giengen an der Brenz per i piccoli Comuni; Ludwigsburg –Bergamo; Hamm-Bari per quelli grandi. Sono questi i vincitori del "Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Germania e Italia", istituito per rendere omaggio a gemellaggi e progetti tra Comuni Italiani e tedeschi di tipo particolarmente innovativo. I Premi, assegnati da una giuria mista a centri del nord e del sud dell'Italia, dell'est e dell'ovest della Germania, costituiscono un riconoscimento dell'impegno ad affrontare insieme le sfide dell'oggi e del domani e sono stati consegnati nel corso di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Berlino, 12 ott. (Adnkronos) -– Steinhagen;–Höchberg; Sandi Ganzaria–Giengen an der Brenz per i piccoli; Ludwigsburg –; Hamm-per quelli grandi. Sono questi i vincitori del "Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra", istituito per rendere omaggio a gemellaggi e progetti trani e tedeschi di tipo particolarmente innovativo. I Premi, assegnati da una giuria mista a centri del nord e del sud dell', dell'est e dell'ovest della, costituiscono un riconoscimento dell'impegno ad affrontare insieme le sfide dell'oggi e del domani e sono stati consegnati nel corso di una ...

Advertising

beppesevergnini : Dosi per 100 abitanti: Italia ???? 145; UK ???? 138; Francia ???? 142; Germania ???? 130; USA ???? 119; media UE 128 ???? Quando vogliamo, ???? - robersperanza : Una bella vittoria al primo turno. In Italia, come in Germania, vincono le forze progressiste che ripartono dal ril… - marcodimaio : Con #Draghi l’Italia è più forte anche in #Europa. Ne sono la dimostrazione le parole di stima e fiducia espresse o… - poscide : RT @durezzadelviver: Percentuali riempimento stoccaggi gas alla fine della stagione estiva. Malissimo Germania, Austria, Olanda. Italia b… - Dome689 : RT @webecodibergamo: Il premio -