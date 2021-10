Green pass lavoro, linee guida PA da controlli a smart working (Di martedì 12 ottobre 2021) Green pass obbligatorio al lavoro per i dipendenti pubblici dal 15 ottobre. Quali sono le regole? Come funzionano i controlli? Come si effettua la verifica? Gli utenti hanno bisogno del Green pass? Il certificato serve per svolgere lo smart working nella PA? Le linee guida chiariscono la situazione. L’obbligo di possedere ed esibire il Green pass come condizione per il primo accesso al luogo di lavoro riguarderà dal 15 ottobre non soltanto tutti i dipendenti pubblici, con la sola eccezione degli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, ma anche tutti coloro che accedono alle strutture pubbliche per svolgere qualsiasi attività: ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021)obbligatorio alper i dipendenti pubblici dal 15 ottobre. Quali sono le regole? Come funzionano i? Come si effettua la verifica? Gli utenti hanno bisogno del? Il certificato serve per svolgere lonella PA? Lechiariscono la situazione. L’obbligo di possedere ed esibire ilcome condizione per il primo accesso al luogo diriguarderà dal 15 ottobre non soltanto tutti i dipendenti pubblici, con la sola eccezione degli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, ma anche tutti coloro che accedono alle strutture pubbliche per svolgere qualsiasi attività: ...

