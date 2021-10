Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini sgrida Lulù Selassié | “Dovresti avere un po’ di maturità” Lei replica | “Fuori da qui ho problemi molto gravi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) Durante la puntata delVip andata in onda ieri 11 ottobre,ha interpellatoper fare chiarezza sul suo rapporto con Manuel Bortuzzo. “Tuun po’ di”, ha esordito il conduttore. Poi ha spiegato: “Sei innamorata e non c’è nulla di male, però bisogna essere in due”. Ma lei si è infastidita, tanto che il conduttore ha alzato la voce: “No, non dirmi che non sei innamorata. Lo cerchi sempre, gli dai molte attenzioni. Questo è tipico di chi è innamorato”. “Non ho mai pensato fosse un fidanzato, ma non è un amico. Sarei folle a pensarlo. È una conoscenza. Tutto è iniziato in maniera serena, ma avendodi qua ...