Giù dal balcone, fidanzato indagato. La mamma di Dora: non si è uccisa (Di martedì 12 ottobre 2021) accusato di istigazione al suicidio, lui si difende: "Sono innocente, ho tentato di bloccarla" . C'era stata una lite tra i due per gelosia, l'avvocato della famiglia della ragazza: relazione ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) accusato di istigazione al suicidio, lui si difende: "Sono innocente, ho tentato di bloccarla" . C'era stata una lite tra i due per gelosia, l'avvocato della famiglia della ragazza: relazione ...

La 30enne Dora Lagreca morta cadendo dal balcone a Potenza: indagato il fidanzato Per chiarire una vicenda che fin dal primo momento - la notte tra venerdì e sabato scorsi - è ... senza riuscirci, e di essere poi corso giù per le scale per soccorrerla. E' stato lui stesso a chiedere ...

Per chiarire una vicenda che fin dal primo momento - la notte tra venerdì e sabato scorsi - è ... senza riuscirci, e di essere poi corso giù per le scale per soccorrerla. E' stato lui stesso a chiedere ...