Giornate FAI d'autunno in 600 luoghi poco conosciuti (Di martedì 12 ottobre 2021) Torna sabato 16 e domenica 17 ottobre la grande festa delle Giornate FAI , la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. Con voglia di fare e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 ottobre 2021) Torna sabato 16 e domenica 17 ottobre la grande festa delleFAI , la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. Con voglia di fare e ...

Advertising

sole24ore : Italia bella da esplorare nelle Giornate FAI d’Autunno - tempostretto : Un nuovo articolo: (Giornate Fai d'autunno, a Messina apre l'ospedale militare) è stato pubblicato su: Tempo Strett… - RadioGoldAl : Il 16 ottobre lo spettacolo D(ur)ANTE alla Soms di Viguzzolo per le Giornate Fai di Autunno - RadioGoldAl : Il 15 ottobre per le Giornate Fai di Autunno “Talkin’ Dante” alla Soms di Viguzzolo - cosenza_fai : Ecco gli orari apertura della CASERMA PAOLO GRIPPO di Cosenza per le nostre ??Giornate FAI d'autunno 2021?? 16 e 17… -