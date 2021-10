«Fabbricatrici di sogni», il riscatto delle donne uscite da un incubo (Di martedì 12 ottobre 2021) Tra loro c’è anche chi ha subito violenza, abusi, chi si è trovata in forte difficoltà economiche importanti. Tutte hanno alle spalle situazioni dolorose, particolarmente complicate, alle quali hanno potuto dare un taglio grazie al progetto di empowerment femminile “Fabbricatrici di sogni“, realizzato con la collaborazione tra Intesa Sanpaolo, Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus, Fondazione S. Carlo onlus e il brand di moda italiana laMILANESA. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 ottobre 2021) Tra loro c’è anche chi ha subito violenza, abusi, chi si è trovata in forte difficoltà economiche importanti. Tutte hanno alle spalle situazioni dolorose, particolarmente complicate, alle quali hanno potuto dare un taglio grazie al progetto di empowerment femminile “Fabbricatrici di sogni“, realizzato con la collaborazione tra Intesa Sanpaolo, Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus, Fondazione S. Carlo onlus e il brand di moda italiana laMILANESA.

