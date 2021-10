Eugenio Montale | il poeta delle piccole cose “non sublimi”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 12 ottobre 2021) La poesia dinon ha mai assunto la forma di un canto semplicemente romantico. Anche uno degli attacchi più celebri dedicato alla persona amata – “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scalee ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. (Satura) – conteneva il riconoscimento del peso della realtà sulla vita, del peso della “materia” sul viver quotidiano. Questo ha cantato, in maniera sublime, uno tra i più importanti poeti al mondo del Novecento. Nato a Genova il 12 ottobre del 1896; l’ultimo dei sei figli, non amava nessun giocattolo da bambino se non un triciclo, anche se i sampietrini che costeggiavano la casa natale gli impedivano addirittura di utilizzarlo. E saranno queste “privazioni” della giovinezza, fino all’assenza della materia che entreranno quotidianamente nei suoi versi. Fin dalla ...