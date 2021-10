Dvb-T2 in campo dal gennaio del 2023 | più tempo alle famiglie per cambiare gli apparecchi

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 12 ottobre 2021) Cambiano le date dello switch off televisivo. Sono saltate le scadenze del primo settembre 2021 (con l’introduzione di un nuovo standard di trasmissione dei canali televisivi, l’Mpeg-4) e il 30 giugno 2022 (con l’avvio delle trasmissioni in Dvb-T2, il digitale terrestre di seconda generazione). Pertanto leavranno piùper organizzarsi eglitv, se superati. Le tv nazionali manterranno l’attuale standard (l’Mpeg-2) per adottare il nuovo (l’Mpeg-4) – a partire dal 15 ottobre 2021 – ma su base volontaria. Saranno le stesse tv a scegliere quale dei loro canali irradiare in Mpeg-4 (il nuovo standard). La Rai ha reso noto che trasmetterà in Mpeg-4 i suoi canali specialistici (come Rai Storia e Rai Sport), mentre aspetterà per quelli principali. I canali principali (Rai 1, Rai 2 e Rai 3) ...