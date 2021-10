Dove può ancora migliorare Bastoni

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ai microfoni Rai dopo la vittoria col Belgio chiedono adelle critiche ricevute per l’errore contro la Spagna: «Fortunatamente non ho mai avuto problemi di questo tipo, ne parlo col mister e con chi mi da una mano a. Ho 22 anni, sicuramente devotanto, ma sono disposto a farlo e a continuare così». Gli chiedono a questo punto se Chiellini gli ha detto qualcosa: «No anche lui è molto tranquillo, ci sta sbagliare la partita, la Spagna è una grande squadra quindi va bene così». L’episodio è quello del primo gol spagnolo nella semifinale della Nations League. Al minuto 17 Marcos Alonso chiude il triangolo verticalizzando per Mikel Oyarzabal, che dopo lo scarico si è allargato portando con sé sull’esterno Leonardo Bonucci. Al centro c’èin marcatura su Ferran Torres ed entrambi iniziano ...