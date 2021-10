Dipendenti pubblici, tutte le regole per il Green Pass. Ecco il DPCM [scarica documento in PDF] (Di martedì 12 ottobre 2021) Il governo ha messo a punto le linee guida operative per fornire alle oltre 32mila amministrazioni pubbliche italiane le indicazioni per un omogeneo svolgimento delle attività di verifica e controllo del possesso del Green Pass. L'articolo Dipendenti pubblici, tutte le regole per il Green Pass. Ecco il DPCM scarica documento in PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 ottobre 2021) Il governo ha messo a punto le linee guida operative per fornire alle oltre 32mila amministrazioni pubbliche italiane le indicazioni per un omogeneo svolgimento delle attività di verifica e controllo del possesso del. L'articololeper ililin PDF .

renatobrunetta : Stasera ho inviato a #Regioni, @comuni_anci e @ProvinceItalia il mio decreto contenente le indicazioni per il rient… - Agenzia_Ansa : A pochi giorni dal 15 ottobre, data in cui entrerà in vigore l'obbligatorietà del Green pass per dipendenti pubblic… - fattoquotidiano : Decisioni sbagliate. Il ministro vuole rimandare in ufficio quasi tutti i dipendenti pubblici denigrando il lavoro… - zazoomblog : Dipendenti pubblici tutte le regole per il Green Pass. Ecco il DPCM [scarica documento in PDF] - #Dipendenti… - giildagio : RT @fanpage: Dal 15 ottobre il Green Pass diventerà obbligatorio su tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. In arrivo un'applicazione… -