Dayane Mello, nuovo crollo a La Fazenda: ansia tra i suoi fan (Di martedì 12 ottobre 2021) Dayana Mello non ha preso la miglior decisione nel partecipare a La Fazenda: ancora un crollo per l'ex gieffina Dayana Mello è ancora una concorrente de La Fazenda, ma partecipare non è stata la miglior decisione della sua vita. A seguito di quanto accaduto con l'altro partecipante del reality show, Nego Do Borel, le accuse L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetPlay : La vittima del nostro scherzo in diretta questa sera sarà... Dayane Mello ?? #Scherziaparte - MediasetPlay : Dayane Mello... sei su #Scherziaparte - redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - PerversiOnBrit : Per i #mellos o #dayline che la vogliono tenere in Brasile, perché lì ha la sua famiglia, ricordatevi che Dayane in… - greenblueinside : RT @musiclover_blu: Le sorelle hanno elogiato in ordine Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Dayane Mello e amano come coppia di Giulia e Pier tan… -