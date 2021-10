Covid: calati di quasi il 60% i casi gravi in Israele (Di martedì 12 ottobre 2021) Il numero in Israele dei casi gravi di Covid è calato di circa il 60% nelle ultime 3 settimane a ulteriore dimostrazione della discesa degli indici dell'infezione della quarta ondata. Tre settimane fa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Il numero indeidiè calato di circa il 60% nelle ultime 3 settimane a ulteriore dimostrazione della discesa degli indici dell'infezione della quarta ondata. Tre settimane fa ...

Covid: calati di quasi il 60% i casi gravi in Israele Il numero in Israele dei casi gravi di covid è calato di circa il 60% nelle ultime 3 settimane a ulteriore dimostrazione della discesa degli indici dell'infezione della quarta ondata. Tre settimane fa i casi erano circa 100 al giorno, ...

