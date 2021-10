Cori, campagna ‘Nastro Rosa’: screening oncologici gratuiti a Giulianello (Di martedì 12 ottobre 2021) Il tour di screening oncologico organizzato dalla Regione Lazio e dalla Asl giovedì 14 ottobre farà tappa a Giulianello, nel Comune di Cori. In largo Donne di Giulianello, dalle ore 9.30 alle 17.30, si potrà usufruire dello screening oncologico della cervice uterina gratuito per la donne dai 25 ai 64 anni. Inoltre, nella stessa giornata di giovedì 14 ottobre e negli stessi orari, sempre in largo Donne di Giulianello, si procederà allo screening oncologico del colon retto gratuito per uomini e donne dai 50 ai 74 anni. Verrà anche effettuata la rilevazione dei fattori di rischio per patologie croniche. Coloro che non potessero partecipare all’evento ad accesso libero hanno però la possibilità di chiamare il numero verde 800 065 560 per info e prenotazioni (dal lunedì al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) Il tour dioncologico organizzato dalla Regione Lazio e dalla Asl giovedì 14 ottobre farà tappa a, nel Comune di. In largo Donne di, dalle ore 9.30 alle 17.30, si potrà usufruire dellooncologico della cervice uterina gratuito per la donne dai 25 ai 64 anni. Inoltre, nella stessa giornata di giovedì 14 ottobre e negli stessi orari, sempre in largo Donne di, si procederà allooncologico del colon retto gratuito per uomini e donne dai 50 ai 74 anni. Verrà anche effettuata la rilevazione dei fattori di rischio per patologie croniche. Coloro che non potessero partecipare all’evento ad accesso libero hanno però la possibilità di chiamare il numero verde 800 065 560 per info e prenotazioni (dal lunedì al ...

Advertising

CorriereCitta : Cori, campagna ‘Nastro Rosa’: screening oncologici gratuiti a Giulianello - dstringersiunpo : E' Voglia di stringersi un po’”, uno tra cori più amati dai romanisti, ad accompagnare il ritorno allo Stadio Olimp… - RayFinkle27 : @Giuseppe2792 @farted94 naaaaa dopo la campagna buonista fatta dopo san Siro ci sarà la solidarietà con applausi, c… - HeRoL___ : Dare il via alla campagna abbonamenti dell'@OfficialASRoma non permettendo a tutti i vecchi abbonati di avere la po… - _SiGonfiaLaRete : Cori contro #Koulibaly, #Firenze attua una campagna di sensibilizzazione per evitare recidive. Ecco come -

Ultime Notizie dalla rete : Cori campagna Nino D'Angelo, Il poeta che non sa parlare album e libro ... Livio Cori, Fabiana Martone, Rosario Miraggio, Emiliana Cantone, Andrea Sannino, Milly Ascolese e ... chiusa in una perenne campagna elettorale"). Non manca anche l'amore e una dedica commovente a ...

Nuovo disco per Nino D'Angelo ... Livio Cori, Fabiana Martone, Rosario Miraggio, Emiliana Cantone, Andrea Sannino, Milly Ascolese e ...troppe voci dissonanti da una politica molto spesso strafottente e chiusa in una perenne campagna ...

Cori, campagna ‘Nastro Rosa’: screening oncologici gratuiti a Giulianello Il Corriere della Città Cori, screening oncologico gratuito a Giulianello Screening oncologico gratuito anche a Giulianello di Cori. Il tour organizzato dalla Regione Lazio e dalla Asl sarà sul territorio giovedì 14 ottobre ...

“Zitti e Buoni”, arriva la cover dei Cugini di Campagna "Zitti e Buoni" dei Maneskin ha conquistato anche i Cugini Di Campagna che ne hanno realizzato una speciale versione live ...

... Livio, Fabiana Martone, Rosario Miraggio, Emiliana Cantone, Andrea Sannino, Milly Ascolese e ... chiusa in una perenneelettorale"). Non manca anche l'amore e una dedica commovente a ...... Livio, Fabiana Martone, Rosario Miraggio, Emiliana Cantone, Andrea Sannino, Milly Ascolese e ...troppe voci dissonanti da una politica molto spesso strafottente e chiusa in una perenne...Screening oncologico gratuito anche a Giulianello di Cori. Il tour organizzato dalla Regione Lazio e dalla Asl sarà sul territorio giovedì 14 ottobre ..."Zitti e Buoni" dei Maneskin ha conquistato anche i Cugini Di Campagna che ne hanno realizzato una speciale versione live ...