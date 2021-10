Augsburg vs Arminia Bielefeld | ecco cosa sapere del match

(Di martedì 12 ottobre 2021) L’è imbattuto nelle sei partite ufficiali nel calcio tedesco contro l’(5V, 1N) – solo contro l’Hansa Rostock ha disputato così tante partite senza mai perdere. Dall’altra parte, l’non ha mai sfidato più volte una squadra senza mai vincere. L’ha subito solo due gol nei sei confronti ufficiali contro l’(0.33 a partita) – la media più bassa contro un avversario affrontato almeno sei volte. Allo stesso tempo, è la media più bassa dell’tra tutti gli avversari sfidati almeno sei volte. L’Augsbug non ha subito gol nelle ultime quattro sfide contro l’in tutte le competizioni – solo in una occasione ha ottenuto più clean sheet di fila contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Augsburg Arminia

Il Leverkusen vince e aggancia il Bayern a quota 16 punti in vetta alla classifica,ancora ...!1) Dietro segue il Borussia Dortmund che batte al Signal Iduna Park l'per 2 - 1. La ...... Friburgo 15, Wolfsburg 13, Colonia 12, Union Berlino 12, RB Lipsia 10, Mainz 10, Borussia Moenchengladbach 10, Hoffenheim 8, Stoccarda 8, Eintracht 8, Herta 6,5,Bielefeld 4, ...Bundesliga, il punto: primo ko per i bavaresi, che vengono avvicinati in classifica dalle due rivali. La sintesi della settima giornata La settima giornata di Bundesliga ha visto il primo, clamoroso, ...La settima giornata di Bundesliga ha fatto segnare la prima sconfitta stagionale per la squadra di Nagelsmann che all'Allianz Arena domina per gran parte della partita l'Eintracht. Gli ospiti resiston ...