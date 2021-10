Afghanistan: Draghi, 'mandato a Onu su road map per procedere ad aiuti' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Il G20 straordinario dell'Afghanistan "ha dato mandato all'Onu per avere una roadmap per procedere agli aiuti umanitari in modo coordinato". E tra le "prime cose da chiedere al governo talebano e che vi sia possibilità per le Nazioni Unite ma anche per altri di poter entrare e uscire, di avere libertà di movimento" per gestire gli aiuti umanitari. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sulla crisi afghana. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Il G20 straordinario dell'"ha datoall'Onu per avere unamap peragliumanitari in modo coordinato". E tra le "prime cose da chiedere al governo talebano e che vi sia possibilità per le Nazioni Unite ma anche per altri di poter entrare e uscire, di avere libertà di movimento" per gestire gliumanitari. Così il premier Mario, in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sulla crisi afghana.

Advertising

Palazzo_Chigi : Oggi #12ottobre, nell’ambito del #G20Italy, alle ore 13 si svolgerà, in videoconferenza, la riunione straordinaria… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del #G20 straordinario sull'#Afghanistan - Agenzia_Ansa : Al via il G20 straordinario sull'Afghanistan. L'Ue annuncia un miliardo di euro in aiuti. La riunione, organizzata… - enzoro53 : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, Draghi al G20: 'Crisi umanitaria gravissima' | Sulle donne 'non tornare indietro di 20 anni' #draghi htt… - Agenzia_Ansa : Afghanistan, Draghi: 'Sulle donne non tornare indietro di 20 anni. Garantire il diritto all'istruzione'. #ANSA -