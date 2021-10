Vidal polemico con la stampa cilena | “Continuate a dire che non andremo ai Mondiali Siete dei gufi”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Arturo, centrocampista dell’Inter, ha sbottato contro ladopo la vittoria della Roja contro il Paraguay, nelle gare di Qualificazioni i2022. La, rea di dare già il Cile per escluso dai, aveva accusato i calciatori. Questa la risposta di: “Oggi siamo stati concentrati come non mai, abbiamo giocato una partita quasi perfetta e alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Siamo stati bravi, motivati ??e felici. A tutti quelli che parlano,che saremo esclusi dal Mondiale:dei. Se questi parlano in questo modo, vinceremo e ci qualificheremo per la Coppa del Mondo. Abbiamo fatto un buon lavoro. Una partita molto ...