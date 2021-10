“Ti ricorderò sempre così”. Lutto per Morgan, il dolore per una perdita improvvisa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Momento difficilissimo per Morgan, colpito da un Lutto che lo ha reso estremamente triste. Ad annunciare tutto sui social network è stato lo stesso artista, che ha deciso di scrivere un lunghissimo post in sua memoria. Il suo messaggio di addio è iniziato così: “Era simpaticissimo, parlava, ma tanto, tanto, più di me, e non so se mi spiego. Sapeva tutto, era veramente colto. E aveva tanto da dire e lo diceva, a noi piaceva tantissimo e lavoravamo molto volentieri. Suonava con la stessa velocità con cui parlava”. E poi: “Nel flusso travolgente di parole era ovvio che ci fossero invettive e critiche, anche perché era intelligentissimo e quando le critiche vengono da una mente che ragiona veloce e creativa sono sempre dei piccoli capolavori, degli aforismi o dei paradossi strepitosi. Veniva sempre in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Momento difficilissimo per, colpito da unche lo ha reso estremamente triste. Ad annunciare tutto sui social network è stato lo stesso artista, che ha deciso di scrivere un lunghissimo post in sua memoria. Il suo messaggio di addio è iniziato: “Era simpaticissimo, parlava, ma tanto, tanto, più di me, e non so se mi spiego. Sapeva tutto, era veramente colto. E aveva tanto da dire e lo diceva, a noi piaceva tantissimo e lavoravamo molto volentieri. Suonava con la stessa velocità con cui parlava”. E poi: “Nel flusso travolgente di parole era ovvio che ci fossero invettive e critiche, anche perché era intelligentissimo e quando le critiche vengono da una mente che ragiona veloce e creativa sonodei piccoli capolavori, degli aforismi o dei paradossi strepitosi. Venivain ...

Advertising

milob76 : Grazie @laura.bubii e @enrico_bonacini per il bellissimo regalo.... D'ora in piò mi ricorderò sempre di voi in que… - sportli26181512 : MN - Baresi: 'Contro mio fratello non erano partite normali. Ricorderò per sempre i duelli con Maradona': Franco Ba… - JoviAcm : RT @MilanNewsit: MN - Baresi: 'Contro mio fratello non erano partite normali. Ricorderò per sempre i duelli con Maradona' - MilanNewsit : MN - Baresi: 'Contro mio fratello non erano partite normali. Ricorderò per sempre i duelli con Maradona' - Albe_Giacchero : #ElioPandolfi io me lo ricorderò sempre come la voce 'fastidiosissima' (ma solo lui poteva renderla tale) di Boss H… -

Ultime Notizie dalla rete : ricorderò sempre Tramontana: 'L'Inter una delle poche a pagare gli stipendi senza accordi al ribasso. Con Marotta siamo al sicuro' ... un progetto e uno spirito di comunità: l'Inter c'era, c'è e ci sarà sempre'. Nella situazione in ... Io però me le ricorderò bene e sono sicuro che lo faranno anche tanti tifosi nerazzurri. Tutta la ...

Tensioni in casa Lega? Boldi: 'Invenzioni', ma Aggravi non parla "E' sempre stato portato su un palmo di mano, libero di agire. Per questo non capisco da dove ... Ad oggi non c'è stato nessun contatto, quando e se mi contatteranno ricorderò loro che la Lega è il ...

... un progetto e uno spirito di comunità: l'Inter c'era, c'è e ci sarà'. Nella situazione in ... Io però me lebene e sono sicuro che lo faranno anche tanti tifosi nerazzurri. Tutta la ..."E'stato portato su un palmo di mano, libero di agire. Per questo non capisco da dove ... Ad oggi non c'è stato nessun contatto, quando e se mi contatterannoloro che la Lega è il ...