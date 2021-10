SBK, Yamaha: conferma Nozane per il mondiale 2022 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il pilota giapponese Kohta Nozane è stato riconfermato da Yamaha per il 2022 dal team manager Andrea Dosoli. Questi ha deciso di dare un’altra opportunità al 26enne della Provincia di Chiba. I risultati di Nozane Il debutto del pilota giapponese non è stato dei più soddisfacenti nel mondiale SBK 2021 che, però, ha convinto Yamaha a garantirgli una riconferma per l’anno prossimo. Nella stagione precedente, Nozane ha raggiunto il campionato mondiale dopo aver vinto il titolo del Sol Levante JSB1000 2020 con la Casa di Iwata. Si è reso protagonista di un’ottima crescita nell’arco di due anni che si è concretizzata in ottime prestazioni, superiori anche al suo compagno Garrett Gerloff. Parla Dosoli Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il pilota giapponese Kohtaè stato rito daper ildal team manager Andrea Dosoli. Questi ha deciso di dare un’altra opportunità al 26enne della Provincia di Chiba. I risultati diIl debutto del pilota giapponese non è stato dei più soddisfacenti nelSBK 2021 che, però, ha convintoa garantirgli una riper l’anno prossimo. Nella stagione precedente,ha raggiunto il campionatodopo aver vinto il titolo del Sol Levante JSB1000 2020 con la Casa di Iwata. Si è reso protagonista di un’ottima crescita nell’arco di due anni che si è concretizzata in ottime prestazioni, superiori anche al suo compagno Garrett Gerloff. Parla Dosoli Il ...

