Sapere chi vota è oggi più importante di capire come vota (Di lunedì 11 ottobre 2021) William Davies nel suo spietato saggio sulle nuove forme della politica immateriale - Stati Nervosi, Einaudi, Torino 2019 - ci spiega istantaneamente le ragioni dell’inattendibilità di certi sondaggi e soprattutto della defocalizzazione che le forze politiche hanno delle rispettive basi elettorali. Ogni elezione è una prima elezione ormai. Non ci aiutano più i precedenti. E l’ultima tornata amministrativa del 3 e 4 ottobre lo conferma. L’irruzione di un massiccio e originale astensionismo ci porta finalmente ad analizzare quella modalità di esprimersi politicamente, come appunto il non voto, per quella che è diventata: un sistema di negoziazione diretto con le istituzioni, e non una sorda indifferenza al gioco elettorale. Il profilo dei risultati a Napoli e Roma, ma per molti versi anche a Milano, Torino e Bologna, ci mostra con solare evidenza questa realtà.In tutte ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) William Davies nel suo spietato saggio sulle nuove forme della politica immateriale - Stati Nervosi, Einaudi, Torino 2019 - ci spiega istantaneamente le ragioni dell’inattendibilità di certi sondaggi e soprattutto della defocalizzazione che le forze politiche hanno delle rispettive basi elettorali. Ogni elezione è una prima elezione ormai. Non ci aiutano più i precedenti. E l’ultima tornata amministrativa del 3 e 4 ottobre lo conferma. L’irruzione di un massiccio e originale astensionismo ci porta finalmente ad analizzare quella modalità di esprimersi politicamente,appunto il non voto, per quella che è diventata: un sistema di negoziazione diretto con le istituzioni, e non una sorda indifferenza al gioco elettorale. Il profilo dei risultati a Napoli e Roma, ma per molti versi anche a Milano, Torino e Bologna, ci mostra con solare evidenza questa realtà.In tutte ...

Advertising

10_Smarti : ?30 vittorie consecutive in Serie A? Solo chi le ha vissute, nel passato e nel presente, può sapere cosa c’è dietro… - chetempochefa : I virus non creano solo dei problemi a chi entra in terapia intensiva ma lasciano delle tracce in chiunque lo contr… - messere_g : RT @HuffPostItalia: Sapere chi vota è oggi più importante di capire come vota - maola_varalli : RT @mentecritica: 01/0n Daniele Ho conosciuto Daniele quando decisi di darmi un'alternativa alla vita militare e imparare un mestiere da ci… - francescogilard : RT @UKITAEU: Trovo il dibattito sul GP una grande masturbazione mentale. Chi lo ha lo mostri. Chi ha deciso altrimenti ne sopporti le conse… -