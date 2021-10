Ranieri: “La Juve è ancora in corsa per lo scudetto? Allegri può tutto» (Di lunedì 11 ottobre 2021) “La Juventus è ancora in corsa per lo scudetto? Allegri può fare tutto”. Lo ha detto il nuovo tecnico del Watford Claudio Ranieri, intervenuto a ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1 Rai. “Sicuramente la Juve avrà bisogno di ritocchi, magari nel prossimo anno, magari nel prossimo mercato, ma sono convinto che la Juve sarà una protagonista del campionato”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Lantus èinper lopuò fare”. Lo ha detto il nuovo tecnico del Watford Claudio, intervenuto a ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1 Rai. “Sicuramente laavrà bisogno di ritocchi, magari nel prossimo anno, magari nel prossimo mercato, ma sono convinto che lasarà una protagonista del campionato”, ha aggiunto.

