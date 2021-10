Pandora Papers Abusi sessuali | bugie e offshore | i segreti dei Legionari di Cristo

Leggi su espresso.repubblica

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Quattro dirigenti dell’organizzazione più potente della destra cattolica sotto processo a Milano per uno scandalo di violenze in seminario e soldi per comprare il silenzio delle vittime. E tre di loro gestiscono trust anonimi con centinaia di milioni. Aperti mentre il Papa commissariava l’ente religioso