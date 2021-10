Nunzia Schilirò, la vicequestore di Roma sospesa dal servizio. A Open dice: «Non me l’aspettavo» (Di lunedì 11 ottobre 2021) La vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò è stata sospesa dal servizio «da domani», 12 ottobre, come conferma a Open. «Non me l’aspettavo», ci dice, chiudendo subito la conversazione perché diretta dall’avvocato. La poliziotta, dopo aver tenuto un discorso durante una manifestazione contro la certificazione verde anti-Covid, è divenuta l’idolo dei No Green pass. La vicequestore era stata nominata dirigente del sindacato Cosap (dal quale, però, ha revocato la sua iscrizione nelle ultime ore). «Vanno puniti gli agenti che hanno picchiato i manifestanti» Poco prima su Facebook, commentando quanto accaduto a Roma lo scorso sabato 9 settembre, aveva scritto: «Come cittadina e come sindacalista, chiedo l’immediata ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) LaAlessandraè statadal«da domani», 12 ottobre, come conferma a. «Non me», ci, chiudendo subito la conversazione perché diretta dall’avvocato. La poliziotta, dopo aver tenuto un discorso durante una manifestazione contro la certificazione verde anti-Covid, è divenuta l’idolo dei No Green pass. Laera stata nominata dirigente del sindacato Cosap (dal quale, però, ha revocato la sua iscrizione nelle ultime ore). «Vanno puniti gli agenti che hanno picchiato i manifestanti» Poco prima su Facebook, commentando quanto accaduto alo scorso sabato 9 settembre, aveva scritto: «Come cittadina e come sindacalista, chiedo l’immediata ...

È quanto scrive su Facebook la vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò (nella foto), funzionaria della Polizia di Stato intervenuta, il 25 settembre scorso, dal palco della manifestazione dei No ...È stata sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni la vicequestore di Polizia Nunzia Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei No Green Pass a San Giovanni a Roma. Il provvedimento di sospensione le è stato notificato oggi. Alla ...