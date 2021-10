Modificato il Regolamento per la Tutela degli Animali a Firenze (Di lunedì 11 ottobre 2021) Panchine, recinzioni, adeguata cartellonistica. Ma anche tutti i comportamenti da seguire per chi frequenta questi spazi, dall’obbligo di accompagnare il proprio animale all’interno e chiudere adeguatamente il cancello a quello di avere attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e guinzaglio e museruola in caso di necessità. Il Comune di Firenze si dota di regole ad hoc per le aree cani. Lo fa attraverso una modifica al Regolamento per la Tutela degli Animali che prevede proprio l’inserimento di nuove disposizioni per questi spazi e che ha avuto l’ok del Consiglio comunale nella seduta odierna. Si tratta di fatto di quattro nuovi articoli, 23bis/ter/quater/quinquies, che includono sia prescrizioni sulle caratteristiche delle aree cani e sulla loro manutenzione da parte dell’amministrazione, sia ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 11 ottobre 2021) Panchine, recinzioni, adeguata cartellonistica. Ma anche tutti i comportamenti da seguire per chi frequenta questi spazi, dall’obbligo di accompagnare il proprio animale all’interno e chiudere adeguatamente il cancello a quello di avere attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e guinzaglio e museruola in caso di necessità. Il Comune disi dota di regole ad hoc per le aree cani. Lo fa attraverso una modifica alper lache prevede proprio l’inserimento di nuove disposizioni per questi spazi e che ha avuto l’ok del Consiglio comunale nella seduta odierna. Si tratta di fatto di quattro nuovi articoli, 23bis/ter/quater/quinquies, che includono sia prescrizioni sulle caratteristiche delle aree cani e sulla loro manutenzione da parte dell’amministrazione, sia ...

Advertising

andrea_guitars : @LucaMarelli72 @t_pieri Ci spieghi perché il regolamento è stato modificato per considerare questi interventi una g… - _intermagazine : Inter, ma non solo: diversi i club che hanno modificato la divisa causa regolamento - becca22cr7 : @lacustre81 @erroriarbitrali si ma io nn metto in dubbio che sia rigore oggi come 3 anni fa, dico che va modificato… - giorgioz70 : @caccamo356 @DDZ_69 @tribsportblog @capuanogio Regolamento modificato x non farvi fallire, asinello vai a cuccia - gdronline : ?? New Star Wars Gdr: Modificato il Regolamento Masterless Gdr! ?? -