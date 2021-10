(Di lunedì 11 ottobre 2021) La nuova frontiera del raggiro , coinvolge i bambini e arriva da. Bande di donne, forse nomadi, si sono specializzate in piccoli furti negli zaini dei ragazzini che al mattinoda soli ...

Advertising

Mario_Molinari : RT @luigivanti: Oggi si e' manifestato e si sta manifestando a Genova, Milano, Torino, Trieste. Famiglie con i figli, pensionati, studenti,… - FavaronGiuseppe : RT @luigivanti: Oggi si e' manifestato e si sta manifestando a Genova, Milano, Torino, Trieste. Famiglie con i figli, pensionati, studenti,… - mlpedo1 : RT @luigivanti: Oggi si e' manifestato e si sta manifestando a Genova, Milano, Torino, Trieste. Famiglie con i figli, pensionati, studenti,… - Pandora8211 : RT @luigivanti: Oggi si e' manifestato e si sta manifestando a Genova, Milano, Torino, Trieste. Famiglie con i figli, pensionati, studenti,… - leggoit : #Milano Studenti delle medie derubati in strada mentre vanno a scuola: la truffa dello zaino -

Ultime Notizie dalla rete : Milano studenti

Fanpage.it

Nelle chat whatsApp di quartiere in zona Porta Venezia, nel cuore di, negli ultimi giorni sono cominciati a circolare inquietanti messaggi che davvero lasciano senza parole: l'ultimo episodio ...È dal 2015 che Ludovico Einaudi ama chiudere il suo anno musicale al Teatro Dal Verme dicon una serie di concerti consecutivi che ogni dicembre fanno registrare il tutto esaurito. ......La nuova frontiera del raggiro, coinvolge i bambini e arriva da Milano. Bande di donne, forse nomadi, si sono specializzate in piccoli furti negli zaini dei ragazzini che al mattino vanno da ...Il professor Massimo Galli, indagato nell'inchiesta su presunti concorsi truccati alla facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Milano, non verrà sentito domani dai pm Carlo Scalas e ...