Milan, anche un centrocampista ko dopo Messias! (Di lunedì 11 ottobre 2021) dopo l’infortunio di Junior Messias, altre pessime notizie per il Milan nel reparto offensivo. Preoccupano le condizioni di Daniel Maldini, che ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana Under 20, per infortunio. Maldini Milan infortunio Il centrocampista, a segno anche in maglia azzurra nella sfida contro l’Inghilterra, ha fatto ritorno a Milanello solo a scopo precauzionale. Per il momento, quindi, Pioli potrà contare su di lui, viste già le assenze di Florenzi e Messias. LEGGI anche: Milan, Messias va k.o: l’entità dell’infortunio L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021)l’infortunio di Junior Messias, altre pessime notizie per ilnel reparto offensivo. Preoccupano le condizioni di Daniel Maldini, che ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana Under 20, per infortunio. Maldiniinfortunio Il, a segnoin maglia azzurra nella sfida contro l’Inghilterra, ha fatto ritorno aello solo a scopo precauzionale. Per il momento, quindi, Pioli potrà contare su di lui, viste già le assenze di Florenzi e Messias. LEGGI, Messias va k.o: l’entità dell’infortunio L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

capuanogio : ?? Sul #CorSport durissimo attacco di #Raiola al #Milan dopo i fischi a #Donnarumma. Anche contraddittorio, perché… - acmilan : ??? Prove your Rossoneri creds with the Rossonero browser extension ?? Scarica l'estensione ufficiale per Chrome and… - APrasedi : @cmdotcom Milan situazione sanitaria disastrosa....da quasi due anni rosa sempre decimata per infortuni anche di gi… - CarloAl87550029 : @Paolo_Bargiggia @gigiodonna1 @Azzurri #Sacchi pensa che anche #VanBasten sia stato un traditore ad aver lasciato l… - popolorossoner : @lo_scettico_ @saturnion13 @Pirichello Tu hai scritto che può vincere solo con la Francia, ma ha vinto anche con il… -