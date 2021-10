Mendy è in galera per stupro da due mesi, e non gli hanno concesso la cauzione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Benjamin Mendy è in carcere da sette settimane e ci resterà per almeno altri tre mesi. Alla star del Manchester City, accusata di aggressione sessuale e stupro, è stata rifiutata la libertà su cauzione. Il difensore francese (pagato dal City nel 2017 52 milioni di sterline) è in custodia cautelare all’HMP Altcourse di Liverpool. Anche la terza domanda di cauzione presentata è stata rifiutata dalla Chester Crown Court. L’udienza davanti al giudice Patrick Thompson è durata 50 minuti. Mendy è stato accusato il 26 agosto di stupri avvenuti nell’ottobre 2020 e di aggressione sessuale nei confronti di una donna all’inizio di gennaio di quest’anno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Benjaminè in carcere da sette settimane e ci resterà per almeno altri tre. Alla star del Manchester City, accusata di aggressione sessuale e, è stata rifiutata la libertà su. Il difensore francese (pagato dal City nel 2017 52 milioni di sterline) è in custodia cautelare all’HMP Altcourse di Liverpool. Anche la terza domanda dipresentata è stata rifiutata dalla Chester Crown Court. L’udienza davanti al giudice Patrick Thompson è durata 50 minuti.è stato accusato il 26 agosto di stupri avvenuti nell’ottobre 2020 e di aggressione sessuale nei confronti di una donna all’inizio di gennaio di quest’anno. L'articolo ilNapolista.

