Lazio | Anderson | «Se la squadra sta bene ci esaltiamo tutti»

"Ho sempre espresso la mia voglia di tornare alla Lazio e nella città di Roma. Sono sempre rimasto in contatto con tutti i miei amici, sono felicissimo di aver avuto questa nuova opportunità. Sarri ha allenato tanti calciatori dai quali posso imparare molto. Ci sono alcuni giocatori che con lui hanno fatto benissimo, lavorando ogni giorno sono sicuro che riusciremo ad offrire il nostro gioco. Ho sempre voluto lavorare sulla costanza e, nelle ultime partite, sto riuscendo a notare una crescita su questo piano e anche sulla concentrazione. Voglio essere a disposizione della squadra in qualsiasi momento delle partite". Così Felipe Anderson, esterno della Lazio, intervenuto in conferenza stampa al centro sportivo di Formello. "Ciro Immobile è un attaccante che detta sempre i movimenti giusti.

