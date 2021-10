L'assalto no vax alla Cgil, ecco il video di Biagio Passaro, il leader di Io Apro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tra gli arrestati per gli scontri di sabato c'è anche il leader del movimento "Io Apro" Biagio Passaro, che sul profilo Facebook del gruppo documenta con foto e video le tappe salienti della protesta: "Si sfonda la sede della Cgil a Roma". "Ragazzi, IoApro e tutti hanno invaso la Cgil", esulta in diretta, mentre cammina all’interno dei locali del sindacato, dopo che i manifestanti violenti, guidati dal leader di Forza Nuova Roberto Fiore e da Giuliano Castellino. sono riusciti a sfondare le porte e a entrare. "Stiamo aspettando Landini", urla qualcuno dal megafono. Passaro, che sui suoi profili social pubblica molti contenuti contro il green pass, è brand manager del franchising Regina Margherita Group, una catena di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tra gli arrestati per gli scontri di sabato c'è anche ildel movimento "Io, che sul profilo Facebook del gruppo documenta con foto ele tappe salienti della protesta: "Si sfonda la sede dellaa Roma". "Ragazzi, Ioe tutti hanno invaso la", esulta in diretta, mentre cammina all’interno dei locali del sindacato, dopo che i manifestanti violenti, guidati daldi Forza Nuova Roberto Fiore e da Giuliano Castellino. sono riusciti a sfondare le porte e a entrare. "Stiamo aspettando Landini", urla qualcuno dal megafono., che sui suoi profili social pubblica molti contenuti contro il green pass, è brand manager del franchising Regina Margherita Group, una catena di ...

Advertising

repubblica : Violenza No Vax, Landini: 'Assalto alla Cgil squadrismo fascista'. Draghi: 'Inaccettabile intimidazione'. La condan… - Tg3web : Preso d'assalto il pronto soccorso del Policlinico Umberto Primo dai parenti di un no vax ferito negli scontri in p… - HuffPostItalia : Assalto No Vax al pronto soccorso, il primario: 'Malati terrorizzati, mai vista tanta furia' - stevedire : RT @PBerizzi: Se vi va ci sentiamo alle 10 a @radio3lacitta per parlare di fascisti e no vax, come e perchè si è arrivati all'assalto squad… - GramsciAG : RT @PBerizzi: Se vi va ci sentiamo alle 10 a @radio3lacitta per parlare di fascisti e no vax, come e perchè si è arrivati all'assalto squad… -