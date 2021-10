Landini | Il governo discuterà lo scioglimento di Fn Draghi in Cgil | l' abbraccio con il segretario

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Si è concluso dopo circa mezz’ora l’incontro fra il presidente del Consiglio, Mario, e ilnazionale della, Maurizio, nella sede romana del sindacato, devastata sabato pomeriggio durante la manifestazione contro il certificato verde.ha fatto sapere che ilildi Forza Nuova.ha definito la visita di“molto importante”. Prima di andare via il presidente ha salutato i sindacalisti presenti all’esterno che gli hanno tributato un nuovo applauso.ha fatto sapere che ilildi Forza Nuova. Durante l’incontro il premier e il ...

Draghi ha fatto sapere che ildiscuterà il scioglimento di Forza Nuova.ha definito la visita di Draghi 'molto importante'. Prima di andare via il presidente ha salutato i ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi e' giunto nella sede nazionale della Cgil per portare la solidarietà delal segretario Maurizio, dopo l'assalto subito sabato dalla sede del sindacato. Draghi è stato accolto all'ingresso della Cgil da Maurizio, da altri dirigenti sindacali e da un ...Mario Draghi, questa mattina, ha deciso di recarsi presso la sede della Cgil, assaltata, per quella che dal governo viene già definita una “ferita”. Ha incontrato e quasi abbracciato il segretario ...Il governo assicura: nessuna limitazione a chi vuole esprimere dissenso, ma bisognerà impedire che la situazione degeneri cronaca. Il Presidente del Consiglio stamani nella sede del sindacato assaltat ...