Intesa Sanpaolo | Messina manager con la migliore reputazione in Italia

MILANO (ITALPRESS) – Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, è il manager con la migliore reputazione in Italia, secondo la classifica Top manager Reputation, l'Osservatorio permanente di Reputation Science.Messina con il punteggio di 78,02 conquista il primo posto. Si conferma miglior Ceo per il quarto anno nella classifica Institutional Investor 2021 che valuta le relazioni con gli analisti finanziari, gli investitori istituzionali e gli aspetti legati a Esg, in cui Intesa Sanpaolo si posiziona come miglior banca in Europa. Secondo posto per Claudio Descalzi (75,88), amministratore delegato di Eni, terzo l'ad di Enel Francesco Starace (75,16). Sale al quarto posto Giorgio Armani ...

