Infortuni Milan | triplo problema per Pioli in vista del Sassuolo

Gli Infortuni del Milan starebbero preoccupando Pioli in vista della sfida contro il Verona. Il tecnico rossonero, come trapelato nelle ultime ore, dovrà fare a meno di Messias e Daniel Maldini. Da valutare Ibra e Giroud Punto interrogativo sui tempi di recupero di Messias e Maldini, fermati ai box dai recenti Infortuni. L'attaccante brasiliano potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

BigMike94187085 : @milan_risorto Ormai si vive con il terrore degli infortuni, e quelli che danno più fastidio sono quelli patiti in nazionale ?? - Lele070814 : RT @paolinhofer: Quindi secondo tanti che letto in giro, che per altro danno colpe di infortuni allo staff del Milan anche se accadono fior… - FrancescoBassiF : A Gennaio comprerei, anche in prestito, 7-8 giocatori, giusto per essere sicuri di averne 11 in campo visti gli inf… - GennaroGalano : RT @TRolfi: Ma i tifosi rossoneri che chiedono la testa dei preparatori atletici del #Milan per i tanti infortuni muscolari, si rendono con… - paolinhofer : Quindi secondo tanti che letto in giro, che per altro danno colpe di infortuni allo staff del Milan anche se accado… -