Indian Wells: avanzano Sinner, Berrettini e Fognini. Ko Sonego, Mager, Giorgi, Caruso e Paolini (Di lunedì 11 ottobre 2021) avanzano tre italiani nel tabellone principale di Indian Wells. Disco verde per Sinner, Berrettini e Fognini Il primo italiano a superare il turno nella notte californiana degli Indian Wells è stato Jannik... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 ottobre 2021)tre italiani nel tabellone principale di. Disco verde perIl primo italiano a superare il turno nella notte californiana degliè stato Jannik...

Advertising

Gazzetta_it : Indian Wells: la Paolini si ferma al 3° turno, Sinner perde un avversario per le finali #tennis - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 INDIAN WELLS, SINNER ACCEDE AL 3° TURNO Battuto l'australiano Millman in 2 set (6-2,… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 INDIAN WELLS, FOGNINI AL TERZO TURNO Battuto il tedesco Struff 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)… - linformatore11 : ?? MASTER 1000 INDIAN WELLS Berrettini che col 182 del mondo Tabilo ha dovuto sudare forse più del previsto. L’azzu… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Indian Wells: la Paolini si ferma al 3° turno, Sinner perde un avversario per le finali #tennis -