Il Nobel per l’economia va a David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’Accademia reale delle scienze della Svezia ha assegnato l’ultimo premio Nobel, quello per l’economia, a David Card e per l’altra metà a Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens. Chiamato ufficialmente Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel, a differenza degli altri premi è stato istituito per volontà della Fondazione Nobel, a seguito di una richiesta presentata dalla Banca centrale svedese, e non dal testamento di Alfred Nobel. La creazione di questo premio è stata oggetto di numerose critiche, tra cui quella di Peter Nobel, avvocato per i diritti umani e nipote del più famoso Nobel, secondo il quale lo zio “disprezzava le ... Leggi su wired (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’Accademia reale delle scienze della Svezia ha assegnato l’ultimo premio, quello per, ae per l’altra metà aD.W.. Chiamato ufficialmente Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred, a differenza degli altri premi è stato istituito per volontà della Fondazione, a seguito di una richiesta presentata dalla Banca centrale svedese, e non dal testamento di Alfred. La creazione di questo premio è stata oggetto di numerose critiche, tra cui quella di Peter, avvocato per i diritti umani e nipote del più famoso, secondo il quale lo zio “disprezzava le ...

